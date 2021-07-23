Жена погибла, муж в больнице: СК начал проверку ЧП в частном дома под Орлом

В поселке Пенькозаводской Свердловского района в частном доме погибла женщина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня около двух часов, 23 июля, в поселке Пенькозаводской Свердловского района в частном доме произошло ЧП. Спасатели обнаружили мертвой 64-летнею женщину. Ее супруг с ожогами доставлен в больницу.

Ранее «КП-Орел» сообщала, что прибывшие на вызов сотрудники и 32-ой пожарно-спасательной части зафиксировали разрушение части жилого частного дома и повреждение окна. При этом возгорания не было.

На месте работают сотрудники полиции. В настоящее время к установлению обстоятельств происшествия подключился Следственный комитет РФ по Орловской области.

- По данному факту инициирована доследственная проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин, а также иных обстоятельств произошедшего, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК России по Орловской области.

«КП» следит за развитием событий.