В поврежденном доме под Орлом обнаружили двух пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня около двух часов, 23 июля, в поселке Пенькозаводской Свердловского района в частном доме произошло ЧП. Из личных источником «КП-Орел» стало известно, что в строении находились мужчина и женщина. Один из пострадавших погиб, другой в больнице.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и 32-ой пожарно-спасательной части по охране поселка Змиевка. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области, на месте происшествия нет возгорания, однако была разрушена часть жилого дома и повреждено окно.

Сейчас специалисты устанавливают причины разрушения дома. На месте продолжает работать полиция.

«КП следит за развитием событий. Информация обновляется.