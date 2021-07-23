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Происшествия23 июля 2021 16:08

В поврежденном доме под Орлом обнаружили двух пострадавших

Один человек погиб
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В поврежденном доме под Орлом обнаружили двух пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В поврежденном доме под Орлом обнаружили двух пострадавших. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня около двух часов, 23 июля, в поселке Пенькозаводской Свердловского района в частном доме произошло ЧП. Из личных источником «КП-Орел» стало известно, что в строении находились мужчина и женщина. Один из пострадавших погиб, другой в больнице.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и 32-ой пожарно-спасательной части по охране поселка Змиевка. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области, на месте происшествия нет возгорания, однако была разрушена часть жилого дома и повреждено окно.

Сейчас специалисты устанавливают причины разрушения дома. На месте продолжает работать полиция.

«КП следит за развитием событий. Информация обновляется.