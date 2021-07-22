В Детском парке Орла планируют установить дополнительные фонари Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается второй этап реконструкции Детского парка. Его окончание планируется к 31 июля 2021 года. Однако уже сейчас стало известно, что работы по благоустройству продолжатся и в начале осени.

Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, за счет сложившейся в ходе второго этапа экономии бюджетных средств планируется улучшить освещение в зоне воркаута и тренажеров.

- В свое время проектировщики предусмотрели освещение только тропинок в зоне воркаута, но не тренажеров и турников. Сейчас в общей картине Детского парка этот темный участок, конечно, бросается в глаза. Мы на существующие опоры (их четыре в зоне воркаута) повесим дополнительные прожекторы, - пояснил мэр Орла Юрий Парахин.

Работы планируют в конце августа-начале сентября.

Напомним, общая стоимость второго этапа реконструкции составляла почти 89 миллионов рублей.