В Детском парке Орла продолжится благоустройство

Зоовыставка Детского парка в Орле переедет в новое помещение. Фото: https://vk.com/detpark

В 2021 году в Орле продолжат благоустройство Детского парка. Обновление ждет главное здание администрации, зону воркаута и зоовыставку. Общая стоимость работ составит почти 89 миллионов рублей. Завершить их планируют до 31 июля.

В планы благоустройства входит перенос зоовыставки в здании у подножия памятника Бунину. Предварительно его отремонтируют и обустроят вольеры.

Также ремонт ожидает здание администрации Детского парка и лестничные спуски у зоны воркаута. Здесь же установят еще 36 спортивных тренажеров и прорезиненное покрытие для безопасности.

- Кроме того, дополнительно будут установлены ограждения на Фестивальной площадке, освещение вдоль переулка Почтового, в районе Малой эстрады и Фестивальной площадки. На склоне возле памятника Бунину высадят кустарники, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.