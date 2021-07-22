В Орле завершают реконструкцию спорткомплекса стадионе имени Ленина

Спортивный комплекс создают в ходе реконструкции недостроенного крытого теннисного корта

Сегодня, 22 июля, на совещании в администрации Орловской области обсудили ход реконструкции Многофункционального спортивного комплекса на Центральном стадионе им. Ленина. По контракту завершить ее должны к 30 октября 2021 года.

Согласно озвученным данным, сейчас выполнен 91% процент всех строительных работ. Уже завершается внутренняя отделка и фасадные работы.

- Кассовое освоение бюджетных средств составляет 162,2 млн рублей или 76%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Общая стоимость реконструкции спортивного комплекса составляет около 221 миллиона рублей. Работа ведется в рамках нацпроекта «Демография». После открытия здесь смогут заниматься разными видами спорта до 500 человек в сутки, а на трибунах следить за соревнованиями смогут 300 человек.