Спорткомплекс-долгострой на стадионе Ленина в Орле сдадут в ноябре

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
В этом году в Орле завершится стройка, затянувшаяся на долгие годы. Спортивный комплекс на стадионе Ленина планируют сдать в ноябре.
Как продвигается работа проверил губернатор Андрей Клычков, а заодно и поделился снимками с подписчиками своих аккаунтов в соцсетях.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- Объект уже отапливается, полностью выполнены работы по устройству наружных сетей. Завершается монтаж внутренних инженерных сетей. Ведется закупка технологического оборудования. В скором времени начнется благоустройство территории и отделочные работ, - рассказал глава региона.
Общая стоимость реконструкции спортивного комплекса составляет около 221 млн рублей. Работа ведется в рамках национального проекта "Демография". После открытия здесь смогут заниматься разными видами спорта до 500 человек в сутки, а на трибунах следить за соревнованиями смогут 300 человек. Также продуманы условия для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
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