До конца недели в Орловскую область прибудет еще 13 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 21 июля, губернатор Андрей Клычков сообщил в прямом эфире в соцсетях о том, что до конца недели в регион должна прибыть новая партия вакцины от коронавируса. В общей сложности это 13 тысяч доз.

Напомним, в начале прошедшей недели в Орловской области наблюдался большой дефицит вакцины от коронавируса, были перебои с поставками. Однако в конце недели в регион все же прибыли 24 тысячи доз и в областном центре вновь заработали мобильные пункты вакцинации.

- Сейчас в четырех поликлиниках города и пункте вакцинации в ГРИННе прививки от коронавируса делать без предварительной записи, - сообщил губернатор Андрей Клычков.

Напомним, в Орле ежедневно работают передвижные пункты вакцинации на базе ФАПов. Сегодня они будут дежурить с 13:00 до 20:00 часов в Советском и Северном районах - возле ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе,76) и магазина «Магнит» (Московская шоссе, 113). Полное расписание работы пунктов вакцинации смотрите здесь.