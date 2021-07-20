Вакцинация от коронавируса в Орле: где сделать прививку с 20 по 25 июля

Вакцинация от коронавируса в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжили работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. После устранения дефицита доз вакцины они снова готовы принять желающих сделать прививку без предварительной записи.

На этой неделе, с 20 по 25 июля 2021, пункты вакцинации на базе мобильных ФАПов будут работать рядом с торговыми центрами и магазинами.

- При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед приемом вакцины всех пациентов ожидает осмотр врачей, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Публикуем адреса и расписание работы мобильных пунктов вакцинации в облцентре:

Расписание работы пунктов вакцинации в Орле

20 июля (вторник) с 13:00 до 20:00 часов пункты вакцинации будут работать в Заводском и Железнодорожном районах возле ТЦ «Линия» на Карачевское шоссе, 74 (ТЦ «Линия») и магазина «Пятерочка» в Южном переулке,24.

21 июля (среда) с 13:00 до 20:00 часов пункты вакцинации будут работать в Советском и Северном районах возле магазина «Перекресток» (Октябрьская, 122) и ТЦ «Линия» (улица Михалицына,5).

22 июля (четверг) с 13:00 до 20:00 часов пункты вакцинации также будут работать в Советском и Северном районах, но уже возле ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе,76) и магазина «Магнит» (Московская шоссе, 113).

Расписание работы пунктов вакцинации в Орле

23 июля (пятница) с 13:00 до 20:00 часов пункты вакцинации также будут работать в Заводском и Железнодорожном районах возле ТЦ «Европа» (Карачевское шоссе,94) и ДК Железнодорожников (Привокзальная,8).

24 июля (суббота) с 9:00 до 16:00 часов желающих сделать прививку ждут возле магазин «Пятерочка» (улица Саханская,2) и ТЦ «Водолей» (улица Тургенева, 42).

25 июля (воскресенье) с 9:00 до 16:00 часов мобильные пункты будут принимать в Железнодорожном и Северном районах возле ТЦ «Европа» (улица Московская, 67) и на территории рынка «Развитие» (улица Маринченко, 9А).

Кроме того, сделать прививку можно в больнице по месту жительства, записавшись через портал Госуслуг или регистратуру.