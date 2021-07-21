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Происшествия21 июля 2021 21:38

На Комсомольской улице Орла опять прорвало водопровод

На месте аварии уже работает аварийная бригада «Орелводоканала»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На Комсомольской улице Орла опять прорвало водопровод

На Комсомольской улице Орла опять прорвало водопровод

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня вечером, 21 июля, в Заводском районе Орла опять прорвало трубопровод. Вода хлынула из-под земли в районе дома №358 по Комсомольской улице.

В настоящее время на место аварии, где работает бригада «Орелводоканала», прибыл губернатор Андрей Клычков. Место прорыва уже обнаружено, идет откачка воды и установка хомутов.

- В 21.28 часов прорыв на водопроводе остановлен. Водоснабжение должно возобновиться через час, жители не почувствуют никаких перебоев, - сообщил глава региона в соцсетях.

Напомним, 7 июля в районе 909 квартала на Комсомольской улице уже бил фонтан из-под земли. Тогда оказалась повреждена труба магистрального водопровода. Без воды оказалось около 100 тысяч человек в Заводском, Советском районах и Болховском микрорайоне. Однако аварийным бригадам удалось устранить последствия происшествия и заменить кусок трубы меньше чем за сутки. Причиной прорыва тогда называли перебои с электричеством.

«КП» следит за ситуацией с сегодняшним прорывом водопровода.

Информация обновляется.