Орловский Тургеневский дуб уступает брянскому ясеню более 400 голосов

Тургеневский дуб из Спасского-Лутовиново борется за звание «Российское дерево года — 2021» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В конкурсе «Российское дерево года-2021» разгорелись нешуточные страсти. Два вековых дерева с большой историей буквально наступают друг другу на пятки в конкурсном голосовании и в борьбе за первое место. Это орловский Тургеневский дуб и брянский Ясень-великан.

Оба дерева существенно опередили конкурентов из других регинов (всего в конкурсе заявлено 47 деревьев). Однако пока сторожил из Спасского-Лутовиново уступает брянскому собрату более 400 голосов.

На данный момент, согласно данным официального сайта конкурса, за Тургеневский дуб проголосовали 6173 человека, а за ясень – 6613.

Жителей Орловской области приглашают принять участие в голосовании и поддержать сторожила из музея-заповедника Спасское-Лутовиново. В списке для голосования на сайте он значится под №10. Успеть сделать выбор нужно до 1 августа, потом голосование завершится.

- Победитель российского этапа конкурса будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года» в 2022 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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