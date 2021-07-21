В больнице Семашко в Орле продолжают решать вопрос с кислородными резервуарами

Резервуары газификации кислорода в больнице им. Семашко в Орле. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

Во вторник, 20 июля, в Орле вновь подняли вопрос с обеспечением кислородом больницы им. Семашко, где проходит лечение значительное количество больных коронавиусом. Закупленные весной 2021 года кислородные резервуары пока еще не приступили к работе.

Резервуары газификации кислорода в больнице им. Семашко в Орле. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода должны в начале обеспечить хирургическое отделение, а затем и другие корпуса. Масса заполнения резервуаров - до 30 тысяч килограмм.

Однако пока резервуары не приступили к работе из-за проверки. Продолжается государственная экспертиза проектно-сметной документации. По данным пресс-службы Правительства Орловской области, завершиться она должна уже в конце этой недели.

Резервуары газификации кислорода в больнице им. Семашко в Орле. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

- В настоящее время хирургический корпус больницы Семашко работает на кислороде, который производит кислородная станция на базе двух компрессоров ASK 27 (2009 года выпуска), - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.