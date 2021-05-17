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Общество17 мая 2021 16:01

Больнице Семашко Орла купят резервуары газификации кислорода

Оборудование позволит обеспечить кислородом несколько отделений медучреждения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Для больницы Семашко Орла купят специальное оборудование, которое позволит обеспечить корпуса кислородом. Медучреждению передадут два криогенных резервуара газификации кислорода.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, масса заполнения у резервуаров составит до 40 тысяч килограмм. В настоящее время в больнице Семашко, на базе которой развернут ковидный госпиталь, кислородом пациентов обеспечивают два компрессора 12-летней давности.

- Благодаря новому оборудованию кислородом дополнительно обеспечат сначала хирургическое отделение, а затем другие корпуса. Кроме того, запланирован капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения, - рассказали в пресс-службе.