Орловский облсовет проведет заседание, чтобы распределить дотацию в один миллиард рублей

В бюджет региона внесут поправки и решат, какие долги закрывать в первую очередь. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

На этой неделе в Орле должны определить дату и время проведения внеочередного заседания облсовета. На его повестке окажется вопрос о том, как распределить один миллиард рублей, полученный в виде федеральных дотаций.

Напомним, о поступлении «беспрецедентных» дотаций, как назвал их губернатор Андрей Клычков, стало известно накануне 19 июля. Средства выделили на решение проблем Орловской области с накопившимися долгами.

Глава региона уже высказался по этому поводу и пояснил, что прежде всего нужно погасить долги Орла – его школ, детских садов, ТТП и Спецавтобазы. Однако окончательное решение будет принято именно на заседании облсовета.

- Для того, чтобы средства как можно скорее могли быть доведены до получателей, необходимо оперативно внести изменения в областной бюджет текущего года. В ближайшую пятницу проведем внеочередные заседания профильного комитета, а также Президиума, на котором утвердим дату и время сессии, - заявил Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета.