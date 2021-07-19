«Беспрецедентная дотация»: Орловская область получила один миллиард рублей на погашение долгов

Орловская область получила один миллиард рублей на погашение долгов Фото: Архив "КП"

Орловская область получила один миллиард рублей на погашение долгов. Такое событие стало возможным после Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1935-р от 15 июля 2021 года. Губернатор Андрей Клычков уже успел назвать новую дотацию для региона «беспрецедентной по сумме».

Теперь средства должны направить самых острых долговых проблем, подавляющее число которых накопилось в областном центре. Это задолженности перед поставщиками ресурсов школ, детских садов, муниципальных предприятий - ТТП и Спецавтобазы. Их губернатор предложил решить в первую очередь.

- В ходе последней командировки в Москву неделю назад удалось отстоять свою позицию и доказать потребность Орловской области в субсидии. Считаю, что полученные деньги будет правильно направить на погашение долгов бюджета города Орла, а также части муниципальных образований. Соответствующее поручение по подготовке распределения средств уже дал Правительству, - пояснил Андрей Клычков в соцсетях.