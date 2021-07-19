«Ростелеком» предложил орловцам выгодные «Технологии контроля»

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В рамках акции интернет обойдется абоненту почти на 20 % дешевле по сравнению с базовым тарифом, а сервис «Видеонаблюдение» предоставляется в подарок на срок до двух лет. При этом стоимость видеокамеры уже включена в ежемесячный платеж. Предложение действует для жителей многоквартирных домов на всей территории Орловской области до 31 июля 2021 года.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Людям важно ощущать безопасность, и наше видеонаблюдение в эксклюзивном предложении “Технологии контроля” может в этом помочь, обеспечивая контроль за любыми объектами. Сервис может работать на сети Интернет любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети. Думаю, видеонаблюдение для многих станет удобным помощником – будь то необходимость присмотреть за детьми или проконтролировать работу нянь, проследить за ходом ремонтных работ или желание узнать, как ведут себя домашние питомцы в отсутствие хозяев. Эта услуга проста и удобна в использовании, ведь можно следить за происходящим как в онлайн-режиме, так и просмотрев записи из архива».

Анна Власова, клиент «Ростелекома», жительница Орла:

«Мы на лето обычно уезжаем жить на дачу, поэтому в квартире решили установить видеонаблюдение. Рассмотрели несколько предложений и остановились на тарифе “Ростелекома” “Технологии контроля”. Теперь нам не надо волноваться за сохранность имущества и периодически специально приезжать в город. Мы можем присматривать за оставленным аквариумом. Он у нас большой, и благо электроника справляется с автоматическим кормлением и включением света. И еще мы смогли сэкономить на платежах, так как сервис “Видеонаблюдение” идет в подарок».

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней согласно выбранному тарифу с возможностью выгрузки и сохранения клипов.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте «Ростелекома», по телефону горячей линии 8 800 100 0 800.

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