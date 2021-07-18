Ярмарка в Орле переместилась с площади Жукова на Приборостроительную

В эти выходные торговля развернулась в новом месте. Фото: пресс-служба Администрации Орла

В эти выходные, 17 и 18 июля, впервые ярмарка с площади Жукова развернулась на улице Приборостроительной. Полторы сони предпринимателей развернули здесь торговлю.

Временно перенесли ярмарку на время ремонта площади, который уже начался и завершиться должен к декабрю. Смена места дислокации ранее вызвало недовольство предпринимателей, но в итоге чиновникам и торговцам удалось договориться о новом месте проведения торговли выходного дня. Правда, некоторое неудобство она сулит автомобилистам.

- В связи с проведением ярмарки с 4.00 до 16.00 по субботам и воскресеньям будет запрещено движение транспортных средств по улице Приборостроительной. Территорию ограждают автомобили ГИБДД, - сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

По информации горадминистрации, после того, как площадь Жукова отремонтируют, торговля вернется на прежнее место.