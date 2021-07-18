Сегодня орловцы могут сделать прививки от коронавируса в мобильных пунктах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле возобновили работу передвижные прививочные пункты, в которых можно провакцинироваться от коронавируса. В воскресенье, 18 июля, они работают в Советском и Железнодорожном районах города.

Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в ФАПе у ТЦ "Европа" на Наугорском шоссе, 76, а также рядом с ТЦ "Перекресток" на улице Гагарина, 51. График работы мобильных прививочных пунктов - с 9.00 до 16.00. Перед вакцинацией необходима консультация специалиста. Прием в мобильных пунктах ведут медики городских больниц. Также работает прививочный пункт в ТЦ "Гринн" на Кромском шоссе, 4. Здесь врачи принимают каждый день с 12 часов до 21.00.

Накануне в Орловскую область поступила крупная партия препарата от ковида "Спутник V", 24 тысячи слотов распределят между медицинскими организациями региона. Вакцинация возобновляется в прежнем ритме.