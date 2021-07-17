В Орловскую область поступило 24 тысячи доз вакцины от коронавируса

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Крупная партия вакцины от коронавируса поступило в Орловскую область. В регион поставили 24 тысячи доз препарата "Спутник V".

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем инстаграме. Глава региона написал, что идет разгрузка партии. В ближайшее время "Спутник V" распределят по прививочным пунктам. Вакцинация возобновится в прежнем ритме.

Ранее в Орловской области возник дефицит вакцины из-за того, что запланированная поставка не пришла вовремя. Вакцина оставалась только в четырех больницах. Теперь же ее поставят не только в стационарные медкабинеты, но и в мобильные ФАПы. Как отметил Андрей Клычков, дополнительно будет опубликован график их работы.

Записаться на прививку можно онлайн через портал госуслуг или через электронную регистратуру Орловской области. Также можно записаться по телефону 122 или в регистратуре поликлиники по месту жительства.