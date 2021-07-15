В Сбере стали выгоднее потребительские кредиты

СберБанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения – 8,9% годовых.

Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года.

Снижение процентных ставок составляет до 3 п.п.

Акция продлится с 15 июля по 30 сентября 2021 года.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы наблюдаем повышенный спрос на кредиты в период сезонных отпусков, когда клиенты реализуют давно намеченные планы, и рады поддержать клиентов выгодными условиями по самому популярному кредиту в России – по данным международной исследовательской компании Ipsos. Кредит от СберБанка можно легко и удобно оформить онлайн.»