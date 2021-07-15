«Ростелеком» в Орле представил управляющим компаниям «Систему анализа открытых данных»

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Мероприятие прошло на площадке «Орловской торгово-промышленной палаты». В конференции приняли участие около 50 представителей управляющих организаций и предприятий из сферы ЖКХ региона.

Во время встречи участники обсудили наиболее важные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, работу системы жилищно-коммунального хозяйства в Орловской области, а также внедрение информационных технологий в сферу ЖКХ. Сотрудники «Ростелекома» рассказали о преимуществах цифровой платформы «Система анализа открытых данных». Она позволяет выявлять положительные и отрицательные отзывы в социальных сетях и интернет-СМИ о работе управляющих компаний, выделять проблемные точки, требующие срочного вмешательства, а также классифицировать полученную информацию по уровню напряженности ситуации и вырабатывать рекомендации для нивелирования рисков.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша система собирает данные из открытых источников еще до поступления обращений в управляющие компании. Платформа автоматически выявляет ложную информацию, например, неверный адрес, где якобы существует проблема, или несуществующего жильца, от которого идет негативная информация; анализирует качество предоставляемых сервисов управляющими компаниями и скорость решения вопросов их сотрудниками, предупреждая возможные риски и негативные последствия. Полученная информация позволит руководителям предприятий ЖКХ быстрее реагировать на запросы жильцов, корректировать работу персонала и, как следствие, приведет к повышению лояльности. Еще одно достоинство нашей системы в том, что она может легко интегрироваться с другими решениями для ЖКХ».

Светлана Ковалева, президент союза «Орловская торгово-промышленная палата»:

«Анализ открытых данных из социальных сетей и интернет-СМИ – это эффективный инструмент для управляющих компаний, который позволит им оптимизировать свои ресурсы и затраты на ремонт, улучшить процессы обслуживания клиентов. С помощью “Системы анализа открытых данных” заказчики смогут в режиме “единого окна” мониторить ситуацию по заданным показателям. Это приведет к усилению конкуренции между предприятиями сферы ЖКХ и повышению качества предоставляемых ими услуг».

«Система анализа открытых данных» работает в автоматическом режиме. Достаточно единожды задать необходимые параметры, и платформа будет отслеживать ситуацию и выгружать информацию. В системе «Ростелекома» клиент может самостоятельно управлять ключевыми показателями и менять набор маркеров в зависимости от изменения ситуации. Провайдер использует гибкую систему ценообразования при расчете стоимости каждого проекта.

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