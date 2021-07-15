Новый орловский инвестор «Энергопроф» откроет свое производство в здании бывшего Мценского керамического завода

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Корпорация развития Орловской области помогла «Энергопрофу» подобрать подходящее помещение для размещения производств, которые они переводят из Московской и Курской областей в наш регион, на территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск».

Напомним, что группа компаний «Энергопроф» специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования. Полгода назад руководством ГК было принято решение объединить эти два производства в одном месте. В результате, выбор пал на ТОСЭР во Мценске. Инвесторов в этой преференциальной зоне привлекли льготы по налогам на прибыль и на имущество.

«Подходящее помещение мы вместе руководством «Энергопрофа» подбирали долго и тщательно, почти полгода. Нужен был именно браунфилд, то есть площадка со строением. Обычно это бывшие заводы. И вот в этом месяце из трех вариантов наши клиенты выбрали помещение бывшего Мценского керамического завода площадью в 6 тысяч кв. метров. На днях будет подписан договор аренды, пока на пять лет»,- сообщает Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

Представитель «Энергопрофа» Светлана Лиц уточнила, что, скорее всего, производства в Орловскую область придется переводить в два этапа. В первую очередь - из Курчатова, затем из Мытищ. В ГК планируют запустить производственный процесс в помещении бывшего Мценского керамического завода нынешней осенью, в октябре.

Ранее Сергей Владимиров, генеральный директор ГК «Энергопроф», комментируя решение о переводе производств в Орловскую область, отмечал: « В ближайшие 3-5 лет «Энергопроф» рассчитывает вложить в свое производство во мценском ТОСЭРе около 50 млн рублей. А в течение ближайших полутора лет создать около 60 рабочих мест. На сегодняшний день у нас производственных площадей в общей сложности 2.5 тыс. кв. метров. Сейчас возникла необходимость в расширении нашего бизнеса, поскольку нынешних объемов уже не хватает для удовлетворения спроса на рынке. И если сегодня мы оцениваем объем инвестиций в 50 млн рублей, то со временем, при успешном развитии нашего бизнеса, а мы на это нацелены, сумма финансовых вложений может существенно увеличиться».