Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 17:19

Уже сегодня особая экономическая зона «Орел» готова принять около 10 новых резидентов

После получения положительного заключения будет начата прокладка коммуникаций на северо-восточных участках ОЭЗ
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Корпорация развития Орловской области вчера, 13 июля, подала проектно-сметную документацию на строительство инженерной инфраструктуры второй, основной, очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа (ППТ) «Орел» для прохождения государственной экспертизы.

После получения положительного заключения будет начата прокладка коммуникаций на северо-восточных участках ОЭЗ. Напомним, что в начале мая было получено положительное заключение госэкспертизы по, так называемому, нулевому этапу, который включал в себя предшествующие началу строительства изыскательские работы.

«Обустройство инженерной инфраструктуры рассчитано на четыре года, но мы планируем уложиться в трехлетний срок, - уточняет Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области. - Это в наших интересах, поскольку готовность инфраструктуры к созданию производства является ключевым фактором инвестпривлекательности ОЭЗ. Конечно, не менее важно отсутствие административных барьеров для инвесторов в Орловской области плюс меры государственной поддержки, как и то, что Корпорация может на высоком уровне оказывать услуги по сопровождению проекта любой сложности по принципу одного окна».

Генеральный директор Корпорации отметил, что в настоящее время готовая инженерная инфраструктура на площади около 40 га позволяет разместить в ОЭЗ ППТ «Орел» около 10 резидентов.

«Наряду с имеющимися коммуникациями ОЭЗ «Орел» обладает такими преимуществами как хорошая транспортная доступность, наличие квалифицированных кадровых ресурсов, пакетом налоговых и таможенных льгот. Мы предлагаем нашим клиентам развивать в ОЭЗ бизнес в наших стратегических сферах. Это пищевая и перерабатывающая промышленность, логистика, приборостроение и электроника, машиностроение, металлургия и металлообработка; производство строительных материалов, фармацевтическая промышленность. Речь идет о производствах от 3-го до 5-го класса опасности, организованных с соблюдением всех экологических норм. Но мы в Корпорации также четко определились, что основное направление для инвестпроектов в ОЭЗ - это переработка продукции орловского агропромышленного комплекса».

Николай Шин отметил, что завершится вторая очередь строительства ОЭЗ созданием таможенного поста. В результате, по его словам, резиденты ОЭЗ «Орел» получат удобный и выгодный инструмент для экспортирования своей продукции и работы с иностранными партнерами.

В настоящее время в ОЭЗ «Орел», созданном в 2019 году зарегистрированы два крупных резидента. Это ООО «РК-Премикс» с инвестиционным проектом строительства производственно-складского комплекса (объем инвестиций 263,5 млн рублей, 20 рабочих мест) и

ООО «Агрос» с инвестиционным проектом строительства мельницы с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тысяч тонн (объем инвестиций 800 млн рублей, 20 рабочих мест).

Площадь ОЭЗ ППТ «Орел» сейчас составляет 180 гектаров.

Уже сегодня особая экономическая зона «Орел» готова принять около 10 новых резидентов