Уже сегодня особая экономическая зона «Орел» готова принять около 10 новых резидентов

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Корпорация развития Орловской области вчера, 13 июля, подала проектно-сметную документацию на строительство инженерной инфраструктуры второй, основной, очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа (ППТ) «Орел» для прохождения государственной экспертизы.

После получения положительного заключения будет начата прокладка коммуникаций на северо-восточных участках ОЭЗ. Напомним, что в начале мая было получено положительное заключение госэкспертизы по, так называемому, нулевому этапу, который включал в себя предшествующие началу строительства изыскательские работы.

«Обустройство инженерной инфраструктуры рассчитано на четыре года, но мы планируем уложиться в трехлетний срок, - уточняет Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области. - Это в наших интересах, поскольку готовность инфраструктуры к созданию производства является ключевым фактором инвестпривлекательности ОЭЗ. Конечно, не менее важно отсутствие административных барьеров для инвесторов в Орловской области плюс меры государственной поддержки, как и то, что Корпорация может на высоком уровне оказывать услуги по сопровождению проекта любой сложности по принципу одного окна».

Генеральный директор Корпорации отметил, что в настоящее время готовая инженерная инфраструктура на площади около 40 га позволяет разместить в ОЭЗ ППТ «Орел» около 10 резидентов.

«Наряду с имеющимися коммуникациями ОЭЗ «Орел» обладает такими преимуществами как хорошая транспортная доступность, наличие квалифицированных кадровых ресурсов, пакетом налоговых и таможенных льгот. Мы предлагаем нашим клиентам развивать в ОЭЗ бизнес в наших стратегических сферах. Это пищевая и перерабатывающая промышленность, логистика, приборостроение и электроника, машиностроение, металлургия и металлообработка; производство строительных материалов, фармацевтическая промышленность. Речь идет о производствах от 3-го до 5-го класса опасности, организованных с соблюдением всех экологических норм. Но мы в Корпорации также четко определились, что основное направление для инвестпроектов в ОЭЗ - это переработка продукции орловского агропромышленного комплекса».

Николай Шин отметил, что завершится вторая очередь строительства ОЭЗ созданием таможенного поста. В результате, по его словам, резиденты ОЭЗ «Орел» получат удобный и выгодный инструмент для экспортирования своей продукции и работы с иностранными партнерами.

В настоящее время в ОЭЗ «Орел», созданном в 2019 году зарегистрированы два крупных резидента. Это ООО «РК-Премикс» с инвестиционным проектом строительства производственно-складского комплекса (объем инвестиций 263,5 млн рублей, 20 рабочих мест) и

ООО «Агрос» с инвестиционным проектом строительства мельницы с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тысяч тонн (объем инвестиций 800 млн рублей, 20 рабочих мест).

Площадь ОЭЗ ППТ «Орел» сейчас составляет 180 гектаров.