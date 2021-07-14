Коронавирус в Орловской области на 14 июля 2021: скончались еще три человека

Коронавирус в Орловской области на 14 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию огласил сегодня, 14 июля 2021, федеральный оперативный штаб.

За весь период пандемии коронавирусом заразились уже 38 718 человек, из них 36 638 смогли победить заболевание. Накануне из больниц выписался 81 человек.

Орловская область медленно, но удаляется от метки в сотню заболевших за сутки. Однако ситуация со смертностью остается непростой. Федеральный оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Пандемия унесла жизни 780 жителей региона.

Напомним, год назад в этот день было зафиксировано 44 случая заражения. На тот момент общее число зараженных составляло 5113 человек, умерших 75.