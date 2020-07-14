Коронавирус в Орле, последние новости на 14 июля: продление ограничений и 44 новых случая

Сегодня, 14 июля, федеральный оперативный штаб сообщил о еще 44 заболевших коронавирусом в Орловской области. Таким образом число зараженных за весь период составило 5113 человек.

За последние сутки по выздоровлению было выписано 66 пациентов, общее число победивших коронавирусную инфекцию достигло на сегодняшний день 3678 человек.

Число заразившихся коронавирусом в Орловской области на 14 июля 2020

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. За все время распространения COVID-19 по региону, скончалось 75 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Что касается географии заболевания, то картина разительно не меняется: как и прежде больше всего заболевших в самом Орле, следом Мценский район и Орловский район. Подбробнее о распространении коронавируса в регионе читайте здесь.

География распространения коронавируса в Орловской области на 14 июля 2020

Напомним, связи с эпидемиологической обстановкой в регионе губернатор Орловской области Андрей Клычков вновь продлил ограничительные меры. На этот раз до конца июля.

Глава отметил, что решение о продлении режима повышенной готовности до конца месяца члены регионального оперативного штаба приняли ещё на прошлом заседании. Сохранится минимум на две недели и ряд ограничительных мер: массовые мероприятия остаются под запретом.

Число вызворовлений от коронвируса в Орловской области на 14 июля 2020

Сохраняется на Орловщине и масочный режим: жители региона или его гости обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах (транспорт, магазины, больницы и так далее). По словам Клычкова, это правило будет действовать и в августе.

Кроме того, из-за пандемии вновь отложили старт летней оздоровительной компании для детей и акцию Бессмертный полк.