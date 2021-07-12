В первом полугодии 2021 года «Ростелеком» построил 30 точек доступа по программе «Устранение цифрового неравенства»

.

Для этого специалисты компании проложили более 170 километров оптического кабеля. Таким образом, с начала реализации программы в 2015 году в 131 малом населенном пункте региона появился социальный доступ в интернет.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«За шесть с половиной лет мы провели масштабную работу по цифровизации сел и поселков Орловской области. Специалисты “Ростелекома” тянут оптику, устанавливают вышки с точками Wi-Fi, чтобы предоставить жителям малых населенных пунктов доступ к современным цифровым услугам. Скорости интернета, которую обеспечивает точка УЦН, достаточно, чтобы пользоваться всем функционалом портала госуслуг, просматривать сайты, общаться в соцсетях. Это позволяет сельским жителям решать многие задачи без поездок в районный центр, что особенно важно в нынешней эпидемиологической ситуации».

Любовь Сотникова, жительница Мценского района:

«У нас в селе интернета никогда не было. Мы, люди старшего поколения, особой нужды в нем не испытывали, а вот молодежь страдала. Но вот в период пандемии, когда закрылись магазины, пункты приема оплаты за ЖКХ, мы тоже приобщились к компьютерам: стали оплачивать жилищно-коммунальные услуги, делать заказы в интернет-магазинах и онлайн-аптеках. Мы быстро поняли, насколько интернет упрощает жизнь».

Для реализации программы по устранению цифрового неравенства в России в 2014 году Федеральное агентство связи («Россвязь») и «Ростелеком» заключили договор об оказании универсальных услуг связи (УУС). По условиям контракта цифровой провайдер разворачивает в малых населенных пунктах страны точки беспроводного доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с.

Точки доступа УЦН размещены на железобетонных опорах, что позволяет обеспечить круговое Wi-Fi-покрытие в радиусе ста метров в условиях прямой видимости. В соответствии с российским законодательством, для подключения к Сети жителям населенных пунктов нужно пройти авторизацию. При этом доступ в сеть Интернет осуществляется бесплатно.

реклама