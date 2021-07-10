Коронавирус в Орловской области на 10 июля 2021: заболели 94 человека, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 10 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 10 июля 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 94 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В регионе по-прежнему не снижается уровень заболеваемости. За весь период пандемии заболели 38 362 человека.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1283 орловца. Справиться с заболеванием смогли 36 308 жителей региона. Накануне из больниц выписались 83 человека.

Статистика смертности все еще растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умер 771 житель региона.

Год назад в этот день (10 июля 2020) было зафиксировано 47 случаев заражения. Общее количество заболевших на тот момент составляло 4 930 человек, выздоровевших 3 546, а смертельных исходов – 75.