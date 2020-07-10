Коронавирус в Орле, новости на 10 июля: новые случаи заражения, выписанные пациенты и летальные исходы

Федеральный оперативный штаб сегодня, 10 июля, сообщил еще о 47 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Орловской области. Таким образом общее число заболевших составило 4 тысячи 930 человек за весь период распространения инфекции по области.

Динамика заболевания

Пациентов, выписанных за сутки по выздоровлению, больше чем новых инфицированных: накануне к обычной жизни вернулись еще 70 человек. Всего выздоровело уже 3546 орловцев.

Выздоровевшие пациенты

Летальных случаев, по данным оперативного штаба, не прибавилось за минувшие сутки. По прежнему количество умерших пациентов в Орловской области, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19 - 75 человек.

Регион постепенно снимает антикоронавирусные ограничения. Несмотря на то, что меры продлены (пока что) до 16 июля, а масочный режим и вовсе сохраняется до конца месяца, область постепенно возвращается к прежней жизни. Так, с сегодняшнего дня возобновят работу кафе и другие заведения общепита, а с 20 июля возобновит работу дневной стационар в больницах.

Главные цифры на 10 июля

Что касается ситуации с коронавирусом в России в целом, то за сутки подтверждено еще 6635 случаев инфицирования среди населения. Выписано 7752 человека. Общая цифра заболевших за весь период составляет на сегодня 713 тысяч 936 человек, победило болезнь 489 тысяч 068 человек. Летальных исходов за сутки еще 174. Всего скончалось 11017 граждан.

Мы следим за ситуацией.