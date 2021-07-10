В Вяжах Орловской области перезахоронили останки 97 бойцов Красной Армии

В пятницу, 9 июля, на военно-историческом комплексе «Вяжи» в Новосильском районе перезахоронили останки 97 бойцов Красной Армии, погибших на территории Орловской области во время боев Великой Отечественной войны.

97 павших бойцов, в большинстве так и оставшихся безымянными, упокоились в братской могиле. В последний путь проводили их поисковики, продолжающие вести раскопки на полях сражений. Память погибших почти Минутой молчания.

- Останки воинов были найдены в ходе разведывательно-поисковых выездов Орловской региональной общественной организации «ОТЕЧЕСТВО» в рамках региональной акции «Вахта Памяти – 2021», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.