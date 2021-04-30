По местам боев Великой Отечественной: ТОП-5 самых знаковых маршрутов в Орловской области

По военным мемориалам в Орловской области можно путешествовать всей семьей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На территории Орловской область в годы Великой Отечественной войны произошло немало героических и трагических событий. Память о сопротивлении врагу, периоде оккупации и борьба за освобождение каждого населенного пункта сохранилась здесь очень хорошо.

Мы собрали ТОП-5 маршрутов Орловской области, связанных с Великой Отечественной войной. Все знаковые памятные места находятся в пределах ста километрах, поэтому отлично подойдут для однодневной поездки.

Их можно посмотреть на майские праздники, рассказываем подробнее о каждом интересном месте и о том, как добраться.

Добро пожаловать в Орловскую область!

ВЯЖИ

В Вяжах перед вами откроется невероятная панорама Фото: Андрей Бубликов

В Новосильском районе на высоком берегу реки Зуши находится живописное село Вяжи. Именно здесь 12 июля 1943 года началась Орловская стратегическая операция «Кутузов». Советские войска перешли в решительное наступление, прорвали вражескую оборону и открыли путь к освобождению Орловщины.

На краю крутого берега Зуши в Вяжах до сих пор сохранились следы немецкого окопа, подойдя к которому можно понять, как тяжело было советскому солдату освобождать село. С этой точки можно увидеть безграничный простор перед собой.

На территории военно-исторического комплекса находится часовня, памятник скорбящей матери, смотровая площадка, блиндаж и братская могила.

Памятник скорбящей матери на территории военно-исторического комплекса Фото: Андрей Бубликов

Адрес: Новосильский район, село Вяжи.

Как добраться: если вы едете из Орла, то лучше держать путь через город Мценск по трассе Мценск – Новосиль. У поворота на Вяжи стоит мемориальный комплекс погибшим солдатам, а рядом с ними пушка ЗиС-3 и зенитка. Это хороший ориентир. Дорога на машине займет полтора часа, 96 километров и вы на месте.

МЕМОРИАЛ ТАНКИСТАМ ПЕРВОГВАРДЕЙЦАМ

Мемориал Танкистам первогвардейцам в Первом воине Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пожалуй, мемориал Танкистам первогвардейцам в Первом воине - самая часто посещаемая военная достопримечательность Орловщины. В октябре 1941 года 4-я танковая бригада полковника Михаил Катукова дала здесь решительный отпор 2-ой танковой группе Гудериана. В те морозные октябрьские дни, наши танкисты применили новую тактику - стрельбу из засады, чего немцы совсем не ожидали.

В ходе сражения у деревни Первый воин 4-я танковая немецкая дивизия была практически уничтожена. Это задержало продвижение захватчиков и позволило выиграть драгоценное время для подготовки к обороне Тулы и Битве за Москву. За героизм проявленный танкистами полковника Катукова 4-й танковой бригаде было присвоено звания первой гвардейской.

На территории мемориала вы увидите два танка Т-34, Т-70, 45мм пушку, братскую могилу, а также три бюста Героев Советского Союза - танкистам асам Любушкину и Рафтопулло и самому Михаилу Катукову.

Адрес: Мценский район, деревня Первый воин

Как добраться: на машине нужно проехать 30 километров из Орла в сторону Мценска. После деревни Отрада, по правую сторону от вас, вы увидите мемориал танкистам Первогвардейцам.

МЕМОРИАЛ «УБИТАЯ ДЕРЕВНЯ»

Мемориал "Убитая деревня" Фото: Сергей Лежнев

Деревню Колпачки в Урицком районе часто называют «Орловской Хатынью». До войны здесь находилось несколько десятков домов, сейчас – пустырь и памятный мемориал среди бескрайних полей.

Фашистский карательный отряд полностью уничтожил деревню 7 февраля 1942 года за то, что местные жители прятали партизан. В тот роковой день расстреляли 37 человек - детей, стариков и женщин. Затем каратели сожгли деревню дотла. После войны ее так и не восстановили.

В память о погибших в 1990 году благодаря краеведу Григорию Лазареву на месте сгоревшей деревни был создан мемориал «Убитая деревня». Курганы с каменными глыбами из розового песчаника обозначили места сожженных домов. На металлических табличках указаны фамилии владельцев, погибших от рук карателей.

В центре мемориального комплекса находится скульптура женщины с ребенком. Это погибшая Анастасия Макарова и ее выжившая внучка, которую та спасла, вытолкнув из горящего дома.

Также на территории мемориала расположена звонница с тремя колоколами. Звонят они по убитым деревням.

Адрес: Орловская область, Урицкий район

Как добраться: из Орла нужно проехать 40 километров на машине в сторону Брянска. После Нарышкино доехать до деревни Селихово и в конце деревни повернуть направо, а дальше только по навигатору по грунтовой дороге.

КРИВЦОВСКИЙ МЕМОРИАЛ

Кривцовский мемориал Фото: Андрей Бубликов

Кривцовский мемориал называют также «Долиной смерти» и не просто так. На протяжении двух лет здесь проходили бои невероятного масштаба. После того как Красная Армия отбросила немцев от Москвы, в январе 1942 года они перешли здесь в глухую оборону.

Немцы понимали, что это была стратегическая точка. На Кривцовских высотах, по линии рек Оки и Зуши, они построили мощную систему обороны с тремя рубежами. На протяжении двух лет советские войска неоднократно пытались взять стратегический плацдарм, но немцы сидели в окопах намертво.

Тысячи советских бойцов легли навечно в «Долине смерти». Каждый год поисковики перезахоранивают на Кривцовском мемориале в среднем по 200 солдат и офицеров Красной Армии. К сожалению, большинство из остались неизвестными.

Адрес: Болховский район

Как добраться: мемориал находится в 70 километрах от Орла. Сначала едем в сторону Болхова. Перед Болховом будет указатель «Кривцовский мемориал», поворачиваем направо. В деревне Однолуки налево и до конца по асфальту, никуда не сворачивая.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Военно-исторический музей в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Приехав в Орел, обязательно загляните в Военно-исторический музей. Он посвящен не только событиям Великой Отечественной войны, но и другим военным историческим событиям.

В экспозиционных залах музея можно узнать о Гражданской войне на Орловщине, об истории Орловского края древнейших времен и локальных войнах второй половины ХХ века, в которых принимали участие жители региона.

Главной достопримечательностью музея являются две диорамы орловского художника Андрея Курнакова - первая посвящена сражению под Кромами во время Гражданской войны, а вторая диорама «Сражение под Вяжами» рассказывает о Великой Отечественной.

В зале, посвященному периоду Великой Отечественной войны, вы найдете много интересных экспонатов – от личных вещей солдат и фотографий города до минометов и крупнокалиберных пушек.

Адрес: Орел, улица Нормандия-Неман, 1 (остановка «Чайка»).