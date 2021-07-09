Орловцев без масок в кафе и магазинах оштрафовали на 630 тысяч рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Жителей Орловской области, не желающих носить маску в магазинах или заведениях общепита, оштрафовали почти на 630 тысяч рублей. Такая информация была озвучена вчера, 8 июля, во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Масочный режим в регионе действует уже больше года, с апреля 2020-го. Все это время специальные комиссии проводят рейды, призванные призвать к ответственности его нарушителей.

- За прошедшую неделю сотрудниками Департамента было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях. Всего за период с апреля 2020 года было рассмотрено 1263 материала, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

При этом в заведениях общепита и магазинах за все это время суды постановили оштрафовать почти 600 человек. Сумма штрафов составила 628 тысяч рублей.

Напомним, что ограничения по коронавирусу, в том числе масочный режим, продлены в Орловской области до 31 июля 2021 года включительно.