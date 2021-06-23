В Орловской области ограничения по коронавирусу продлены на июль 2021 года

Масочный режим и другие ограничения по коронавирусу продлены в Орловской области на июль Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на июль 2021 года продлены ограничения по коронавирусу. Такое решение сегодня, 23 июня, принял региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как минимум еще месяц орловцы будут обязаны носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, не забывать про правила санитарной безопасности. Масштабные массовые мероприятия остаются под запретом.

В регионе достаточно долго заболеваемость коронавирусом держалась на уровне 50 и даже меньше заболевших в сутки, однако в последние дни наблюдается ее рост. Говорить о смягчении мер и снятии режима повышенной готовности пока не приходится.

- Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, никакого ослабления ограничительных мероприятий по коронавирусу не будет, - отметил на заседании оперштаба Андрей Клычков, губернатор Орловской области.

Вырос средний темп прироста заболеваемости. Если на прошлой неделе он составлят 0,13%, то на этой достиг уже 0,17%.

Редакция "КП-Орел" следит за ситуацией.