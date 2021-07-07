В Орле предстоит до 2024 года заменить более тысячи лифтов многоэтажек Фото: Архив "КП"

Накануне, 6 июля, в Орле состоялась встреча председателя горсовета Василия Новикова с руководством регионального Фонда капремонта Владиславом Басалаевым. В центре внимания – ситуация с заменой лифтов и крыш.

Согласно озвученным данным, в Орле до 2024 года предстоит заменить 1018 лифтов в многоквартирных домах. Причем в планах ежегодно делать более 300 лифтов.В настоящее же время идет сбор копий технических паспортов на действующие лифты.

Однако напомним, предыдущий год оказался не самым удачным в сфере замены лифтов. Жителям некоторых домов приходилось по несколько месяцев ждать долгожданного запуска. История дошла до вмешательства губернатора.

Что же касается крыш, то в этом году отремонтировать предстоит крыши 40 домов.

- Изначально был 31 объект, но дополнительно было включено еще девять. В 2022 году в Орле планируется отремонтировать не менее 80 крыш, - сообщила Ольга Павлова, заместитель руководитель фонда капремонта Орловской области.