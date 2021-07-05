В Орловскую область привезли дополнительно 1740 доз вакцины «Спутник V». Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Сегодня, 5 июля, в Орловскую область прибыла еще одна дополнительная партия вакцины «Спутник V». Регион получил 1740 доз препарата от коронавируса. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

В настоящее время идет разгрузка для дальнейшего распределения по медицинским организациям. Ранее, 3 июля, в Орловскую область привезли партию в 13 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Напомним, в регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Завтра, 6 июля, мобильные пункты вакцинации будут работать в Советском и Железнодорожном районах в районах ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76 и улице Московская, 67). Режим работы — с 13.00 до 20.00.