Орловец Иван Горбунов получил дважды по 100 баллов на ЕГЭ

Дважды по 100 баллов на ЕГЭ набрал Иван Горбунов

Еще один мультистобалльник появился в Орловской области. Два ЕГЭ на 100 баллов каждый сдал выпускник гимназии №1 ОГУ им. Тургенева Иван Горбунов.

Иван сдал на высшую оценку физику и русский язык.

- 100 баллов по русскому языку - шаг к поставленной цели. Никогда не нужно сомневаться в своих силах, надо верить в себя, ставить цели и добиваться выполнения. Мое участие в олимпиадах по физике и математике доставляло мне удовольствие и приносило удовлетворение, радость и заряд мотивации. Второй стобалльный результат по физике объясняется огромным интересом к этой науке, - цитирует Ивана Горбунова пресс-служба Правительства Орловской области.

Парень стал вторым мультистобалльником на ЕГЭ-2021 в регионе. Раньше Ева Елисеева из школы №12 сдала на 100 баллов литературу и русский язык.