Ева Елисеева из Орла стала первым мультистобалльником ЕГЭ-2021 в регионе

Фото с официального портала Орловской области

В Орловской области продолжается экзаменационная кампания ЕГЭ-2021. Первые результаты уже известны. В регионе появился первый мультистобалльник. Высший балл сразу под двум предметам получила выпускница школы № 12 города Орла Ева Елисеева.

Девушка стала на сто баллов ЕГЭ по русскому языку и литературе.

- Получив первый стобалльный результат, я подумала, что доказала мысль, надо просто верить в себя и выбрать свой индивидуальный путь, - цитирует Еву Елисееву пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего, по предварительным итогам ЕГЭ-2021, в регионе 55 стобалльных результатов. Улучшились показатели по географии, русскому языку и химии.

21 и 22 июня выпускники сдают устную часть по иностранному языку.