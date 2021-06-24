Сегодня в Северном районе работает прививочный пункт на колесах

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Сегодня, 24 июня, в Северном районе Орла работает мобильный прививочный пункт. Жители близлежащих многоэтажек могут сделать прививку от коронавируса неподалеку от своего дома.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт разместится у ТЦ "Европа" на Металлургов, он будет принимать пациентов с 15.00 до 20.00, сообщает пресс-служба администрации Орла. Всем желающим (тем, у кого нет противопоказаний) медики сделают прививку либо "Спутником V" либо препаратом "ЭпиВакКорона".

При себе нужно иметь паспорт, полис, снилс.

Также мобильные прививочные пункты будут работать во всех районах города в выходные дни. Когда, где и во сколько можно привиться от коронавируса в выходные в Северном, Железнодорожном, Заводском и Советском районах читайте здесь.