На выходных по Орлу снова будут курсировать мобильные прививочные пункты

Фото: пресс-служба администрации Орла

Жители Орла снова смогут сделать прививку от коронавируса на выходных в мобильных прививочных пунктах. ФАПы на колесах в субботу 26 июня и в воскресенье 27 июня будут работать и ждать горожан на прививку во всех четырех районах города.

График работы ФАПов появился на сайте мэрии. Так, в субботу 26 числа прививку можно сделать в Северном районе (Московское шоссе,56) и Железнодорожном (Привокзальная, 8, ориентир - памятник железнодорожникам).

В воскресенье 27 июня вакцину можно получить в Советском районе (Тургенева, 42) и Заводском (площадка у кинотеатра "Современник").

График работы мобильных прививочных бригад с 9.00 до 16.00, принимают в ФАПах врачи городских поликлиник.

- С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминают орловцам в администрации города.