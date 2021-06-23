В Орловской области от укусов клещей пострадали более 870 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области, по данным на 21 июня 2021 года, зафиксировано 873 случая нападения клещей на людей. Среди пострадавших оказался 271 ребенок. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

К счастью, среди укушенных клещами случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. При этом специалисты рекомендуют проявлять осторожность и в случае укуса обращаться в больницу, а потом отправлять снятого клеща на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области.

Дело в том, что клещи являются разносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза, последствия которого могут быть очень серьезными.

- По данным на 21 июня, среди снятых с людей клещей оказалось инфицированными возбудителями боррелиоза 18,5% (за аналогичный период 2020 года – 18,1%). При этом количество обратившихся по поводу присасывания клещей снизилось в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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