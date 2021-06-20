Следком проводит проверку после гибели девочки в озере Светлая жизнь в Орле

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле Следственный комитет организовал проверку после гибели на воде 10-летней девочки. Ребенок утонул в озере Светлая жизнь в субботу, 19 июня.

ЧП случилось днем. Девочка отдыхала в компании взрослых, однако это не смогло уберечь от трагедии. Из воды спасатели извлекли уже бездыханное тело ребенка.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка. С целью установления причины смерти погибшей назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

И спасатели, и представители правоохранительных органов в который раз обращаются к орловцам с просьбой соблюдать правила безопасности на воде. Взрослых просят не оставлять детей без присмотра, даже на непродолжительное время.