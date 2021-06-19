В озере Светлая жизнь в Орле утонула 12-летняя девочка

Фото из архива "Комсомолки" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В городском озере Светлая жизнь в Орле сегодня утонула 12-летняя девочка. Трагедия произошла сегодня, в субботу 19 июня.

Как сообщили "КП" в региональном главке МЧС, девочка отдыхала у водоема в сопровождении взрослых. Однако это не уберегло от жуткой трагедии. Тело утонувшей достали из озера водолазы.

Спасатели в очередной раз обращаются к орловцам с призывом не нарушать правила безопасности при отдыхе на воде. Ни в коем случае нельзя забираться, в воду а состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко и оставлять без присмотра детей. В случае ЧП звоните по телефону 112.