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Происшествия19 июня 2021 15:21

В озере Светлая жизнь в Орле утонула 12-летняя девочка

Трагедией обернулся отдых на воде 19 июня
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото из архива "Комсомолки"

Фото из архива "Комсомолки"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В городском озере Светлая жизнь в Орле сегодня утонула 12-летняя девочка. Трагедия произошла сегодня, в субботу 19 июня.

Как сообщили "КП" в региональном главке МЧС, девочка отдыхала у водоема в сопровождении взрослых. Однако это не уберегло от жуткой трагедии. Тело утонувшей достали из озера водолазы.

Спасатели в очередной раз обращаются к орловцам с призывом не нарушать правила безопасности при отдыхе на воде. Ни в коем случае нельзя забираться, в воду а состоянии алкогольного опьянения, заплывать далеко и оставлять без присмотра детей. В случае ЧП звоните по телефону 112.