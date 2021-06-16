Коронавирус в Орле на 16 июня: число смертей превысило 700

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику о распространении коронавирусной инфекции в регионах России. Рассказываем, сколько человек заболело, выздоровело и скончалось от коронавируса на 16 июня 2021 года в Орловской области.

За сутки зафиксировано 47 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших, за все время наблюдения, - 36 392 человека.

Выздоровело и выписано с отрицательным тестом еще 44 жителя Орловской области. Суммарное количество излечившихся пациентов - 34 573.

Скончалось, по данным федерального оперштаба, за сутки еще 3 орловцев. Регион переступил порог в семь сотен смертей, общее число скончавшихся пациентов на сегодняшний день - 702. У всех умерших лабораторно был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, что в Орловской области продлены ограничения по коронавирусу как минимум до 30 июня 2021 года.