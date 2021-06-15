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Общество15 июня 2021 15:55

Улице Ленина в Орле планируют вернуть исторический облик

Однако проекта очередного преображения еще нет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Улице Ленина в Орле планируют вернуть исторический облик

Улице Ленина в Орле планируют вернуть исторический облик

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Центральную улицу Ленина в Орле вновь ждет преображение. Вот только когда и как до конца неизвестна. Администрация города проекта еще не имеет, хотя еще весной 2021 года о нем говорил мэр Юрий Парахин.

Завесу туманного будущего «Ленинской» приоткрыл ГТРК «Орел» главный архитектор города Владимир Плотников. В интервью телеканалу он рассказал, что в планах переделать клубмы-гробницы, вернуть улице исторический облик, в том числе брусчатку. Рассматривает и возможность появления здесь фонтана.

Пока же одна из первоочередных задач – починка ливневой канализации. Четких сроков по-прежнему нет.

Полное интервью с Владимиром Плотниковым можно посмотреть здесь.