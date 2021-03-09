Проект обновления улицы Ленина в Орле вынесут на общественное обсуждение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 9 марта, в администрации Орла состоялся брифинг мэра Юрия Парахина с журналистами. В центре внимания оказались самые актуальные проблемы города – дороги, транспорт, освещение улиц, ЖКХ.

Не обошли стороной представители ведущих СМИ региона и ситуацию с многострадальной улицей Ленина. После реконструкции 2016 года нареканий к ее облику и состоянию у горожан не мало: клумбы-«гробницы» бесконечно разваливаются, ливневая канализация течет.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, сейчас администрация разрабатывает проект обновления центральной улицы. Он должен быть готов через два-три месяца, после чего его планируют предстать на суд общественности.

- Мы планирует сделать клумбы, расположенные на улицы Ленина, более адаптированными и функциональными для использования. Возможно они будут дополнены скамейками и арт-объектами. Однако окончательное решение будет за горожанами, - пояснил глава города.

Что же касается ливневой канализации, то ее планируют отремонтировать.