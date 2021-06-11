Пешеходный мост через Оку в Орле планируют доделать к концу июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 10 июня, на Красном мосту Орла прошла встреча прокурора области Владислава Малкина с представителями подрядной организацией «Ремспецмост» и чиновниками, курирующими реконструкцию переправы. Напомним, ремонтные работы здесь приостановились более месяца назад.

Ситуация сложилась так из-за ошибок в проектно-сметной документации. Результат – обещанный к началу мая временный пешеходный мост через Оку так и не готов.

Как сообщает «ГТРК-Орел», подрядчик обещает доделать временный пешеходный мост через Оку к концу июля. Работы должны возобновиться уже на следующей неделе.

Напомним, когда пешеходный мост будет готов, Красный мост полностью перекроют.