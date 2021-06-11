В обсовете вновь подняли вопрос с преобразованием Орловского района. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Накануне, 10 июня, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета. В центре внимания вновь оказалась тема преобразования Орловского района в муниципальный округ.

Напомним, 30 апреля большинство депутатов регионального заксобрания поддержали законопроект о преобразовании. Согласно ему, сельские поселения утратят статус муниципальных образований, а населенные пункты будут объединены в единый округ. Преобразование должно закончиться до 31 декабря 2022 года.

Теперь речь зашла о разработке структуры будущей администрации муниципального округа.

- В этом направлении ведется активная работа. В настоящее время создана рабочая группа, занимающаяся, в том числе, вопросом формирования структуры округа. Само утверждение структуры планируется непосредственно после избрания главы муниципального округа, - пояснил врио главы Орловского района Николай Головко.

Кроме того, сейчас уточняются и приводятся в соответствие с Реестром наименований географических объектов названия и тип населенных пунктов Орловского района. В частности, деревни Грачевка и станции Саханская.