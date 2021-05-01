Орловский район стал муниципальным округом

Деревни Орловского района объединены в муниципальный округ Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловский район Орловской области стал муниципальным округом. Решение о преобразовании принято региональным заксобранием на последней сессии, 30 апреля.

Теперь населенные пункты района будут объединены в округ, границы его останутся такими же, как у Орловского района. А существующие сегодня сельские поселения утратят статус муниципальных образований, когда соответствующий закон вступит в силу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

- Объединение поселений не влечет за собой изменение статуса населенных пунктов, расположенных на территории преобразуемых муниципальных образований, а также изменение или прекращение предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, расположенных на территории преобразуемых муниципальных образований, - гласит сообщение.

У вновь образованного округа будет свой, окружной, совет депутатов, который и изберет первого главу округа. Переходный период преобразования действует до 31 декабря 2022 года.