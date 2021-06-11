В Орловской области возбудили уголовное дело из-за долгов перед земскими фельдшерами

В облздраве вновь идут обыски. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбудили уголовное дело из-за долгов перед медиками, отравившимися работать в сельскую местность по программе «Земский фельдшер». Им должны были предоставить выплату по 500 тысяч рублей единовременно, однако деньги так и не были перечислены.

Орловский СК предварительно установил, что должностные лица регионального Департамента здравоохранения, используя свое служебное положение, в 2020 году отказали медикам в выплатах, ссылаясь на отсутствие законных оснований.

- Незаконные действия должностных лиц повлекли существенное нарушение прав и законных интересов фельдшеров скорой медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время продолжается работа по установлению всех потерпевших по данному уголовному делу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

В региональном облздраве вновь проходят обыски и установление чиновников, причастных к нарушению прав медиков. Напомним, это не первый случай, когда фельдшерам приходится добиваться положенных выплат от Департамента здравоохранения. Ранее «КП» уже сообщала о ситуации, когда проблему с отказами облздрава в выплатах медикам приходилось решать через суд.