Два фельдшера подали в суд на орловский облздрав из-за сельских выплат Фото: Архив "КП"

В Орловской области очередное дело регионального Департамента здравоохранения закончилось судебных разбирательством. Два фельдшера скорой помощи обратились с исками в суд на облздрав из-за сельских выплат.

В апреле и марте 2020 года женщины-медики прибыли работать в сельскую местность. Вскоре они подали заявление в Департамент здравоохранения Орловской области на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, с 2018 года в регионе действует программа «Земский фельдшер». Ее участники получают по 500 тысяч рублей при переезде на работу в деревню. Однако в облздраве заявления не зарегистрировали и не рассмотрели по существу.

- В июле 2020 года медикам было отказано в удовлетворении их заявлений на выплаты. Департамент сослался на изменения в нормативно-правовой базе, согласно которым должность фельдшера скорой помощи не относится к числу должностей, при замещении которых оказывается первичная медико-санитарная помощь и поэтому она исключена из перечня должностей, которым осуществляются единовременные компенсационные выплаты, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

После того, как женщины обратились с исками о восстановлении своих прав на выплаты, суд первой инстанции признал произвольный отказ облздрава недопустимым и удовлетворил их заявленные требования.

Облздрав попытался оспорить это решение в областном суде, однако судебная коллегия оставила его без изменений.

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