На сегодняшний день работа по вывозу мусора на территории Орловской области идет в штатном режиме.

.

Заводской и Железнодорожный районы города очищены от перенакопившегося бытового мусора. В усиленном режиме продолжается вывоз крупногабаритных отходов.

В Советском и Северном районах города работы по вывозу мусора продолжаются в штатном режиме, без сбоев.

Ежедневно в городе работают порядка 40 единиц спецтехники. За минувшую неделю было сделано 1174 рейса и вывезено на обработку более 7 тысяч тонн мусора.

Напомним, что региональным оператором было выявлено 46 городских проблемных площадок. За ними осуществляется ежедневный контроль. В настоящий момент остаётся очистить 11 площадок.

Большая часть мусора на проблемных площадках - порубочные остатки деревьев и строительные отходы, которые не относятся к ТКО.

Силами регионального оператора обновлены отдельные контейнерные площадки. В частности, на улице Городской, 45 смонтировано ограждение и установлен дополнительный бункер. Это позволило решить проблему незаконного сброса отходов на территории проблемной контейнерной площадки. На улице Васильевской заменены 9 контейнеров, их установили на уплотнённые основания.

Что касается других муниципальных образований, в частности, во Мценском районе ежедневно работают 15 мусоровозов, которые за неделю совершили 449 рейса и вывезли 1600 тонн мусора.

В Ливенском районе работа по вывозу мусору идет в нормальном режиме и в первую неделю июня вывезено 813 тонн отходов.

На территории Дмитровского, Кромского, Троснянского, Колпнянского, Покровского, Сосковского, Шаблыкинского, Урицкого, Хотынецкого и Знаменского районов ситуация стабильная, вывоз ТКО производится согласно графику.

В ближайшее время региональным оператором запланирована ликвидация несанкционированных свалок в Кромском и Малоархангельском районах.

На территории Корсаковского, Новодеревеньковского, Залегощенского, Новосильского и Верховского районов Орловской области, где по инициативе регионального оператора были расторгнуты два контракта с перевозчиком, вывоз мусора осуществляется силами УК «Зеленая роща». С главами этих районов обсудили и определили проблемные места, которые будут очищены в первую очередь.

На сегодняшний день работа по вывозу мусора на территории Орловской области идет в штатном режиме.