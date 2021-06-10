В Орле пройдет шахматный фестиваль при поддержке Сергея Кутенева

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Организаторами фестиваля выступят: НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», Управление по физической культуре и спорту Орловской Области, БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа», ОО «Федерация шахмат Орловской области».

«Данный фестиваль проводится для популяризации шахмат в Орловской области, повышению уровня мастерства спортсменов, укрепления дружбы представителей городов и населенных пунктов славянских стран» - говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-Культурного фонда развития и инновации».

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«Я уверен, что проведение подобных турниров и фестивалей в нашем регионе, да и стране в целом, будет способствовать укреплению дружбы и взаимоуважения как между участниками, так и странами, принимающими участие, тем более имеющими общие славянские корни».

Получить более подробную информацию о шахматном фестивале вы сможете ознакомившись с Положением.

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