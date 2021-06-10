Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 9:53

В Орле пройдет шахматный фестиваль при поддержке Сергея Кутенева

С 20 по 28 июня 2021 года в городе Орел будет проходить 26-й международный шахматный фестиваль «Славянские корни»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Организаторами фестиваля выступят: НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», Управление по физической культуре и спорту Орловской Области, БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа», ОО «Федерация шахмат Орловской области».

«Данный фестиваль проводится для популяризации шахмат в Орловской области, повышению уровня мастерства спортсменов, укрепления дружбы представителей городов и населенных пунктов славянских стран» - говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-Культурного фонда развития и инновации».

.

.

«Я уверен, что проведение подобных турниров и фестивалей в нашем регионе, да и стране в целом, будет способствовать укреплению дружбы и взаимоуважения как между участниками, так и странами, принимающими участие, тем более имеющими общие славянские корни».

Получить более подробную информацию о шахматном фестивале вы сможете ознакомившись с Положением.

Для регистрации вам необходимо заполнить заявку.